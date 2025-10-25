Se riega como pólvora encendida video de mujer agrediendo a una adolescente en Matagalpa

A tremendo clavo se metió una joven de unos 20 años, por asestarle tremenda paliza, guiñones de cabello, retahíla de improperios a una adolescente, por motivos desconocidos en la comunidad La Corona jurisdicción de Yasica Sur, en el municipio de San Ramón, Matagalpa.

La agresión que duró unos 34 segundos fue grabada desde la cámara de un celular de principio a fin, y posteriormente, regada como pólvora encendida por las redes sociales.

En el video se aprecia cuando la adolescente es halada del cabello y arrastrada por una calle de tierra, a la vez que recibe una lluvia de puñetazos en la espalda, seguidamente, le estrella la cabeza contra el suelo y las piedras.

En un determinado momento, la enfurecida mujer le levanta la falda a la adolescente, dejándole al descubierto su ropa interior.

Durante todo el bochinche nadie salió en defensa de la adolescente, solo se escucha en el video a otra mujer que la insta a parar la agresión, diciéndole “Ya, Yanetza”, como si estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el caso ya es investigado por las autoridades de Matagalpa.