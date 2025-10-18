Se acabó el guaro y amigo de copas lo agredió con un pico de botella en la espalda, en Granada

Con 10 puntadas en la espalda terminó Roger Andrés Palacio Ordoñez, de 39 años, luego de que su pofi de tragos Rafael Alberto Peña Díaz, de 40 años, le asestara un pico de botella, en la esquina La Gaviota, cerca del Mercado Francisco Ticay, en Granada.

El incidente ocurrió cuando se terminó el guaro y Roger pidió a Rafael comprar otra botella, molesto, este quebró el envase y con el pico le propinó una corrida en la espalda.

Palacio fue atendido por socorristas de la Cruz Blanca y trasladado al Hospital Japón-Nicaragua, donde fue suturado.

