Roban media docena de vacas a finquero, valoradas en 120 mil córdobas

Don Eduardo Rizo López, de 69 años, denunció el robo de 6 vacas que tenía dentro de su finca, en la comarca La Esperanza, en el municipio de Jinotega.

El afectado indicó que los autores del robo ingresaron de madrugada a su finca San Ramón, y se le llevaron las “cachudas” valoradas en más de 120 mil córdobas.

Otro robo ocurrió en el barrio Uriel Blandón, en San Rafael del Norte, Jinotega, donde sujetos desconocidos sustrajeron más de 45 mil córdobas del interior de una veterinaria.

Don Marcos Rodríguez, de 58 años, propietario del negocio, refirió que los tamales forzaron la entrada principal para ingresar al negocio y sacar el dinero.

Autoridades policiales de Jinotega investigan la identidad y paradero de los autores del abigeato y del robo con fuerza.

