Rivense ingresó grave al hospital Lenin Fonseca después de ser atropellado por un vehículo

Al hospital Antonio Lenin Fonseca fue trasladado en estado grave el señor Andrés Avelino Ruiz Sánchez, de 65 años, desde el hospital Gaspar García Laviana, después de haber sufrido un accidente de tránsito en Rivas.

A ese mismo centro asistencial fue llevado el adolescente, Porfirio Pravia Barrera, de 15 años, quien resultó con un trauma craneal severo al caer de un árbol en la comunidad Copawas, del municipio de Siuna, Caribe Norte.

Mientras tanto, al hospital Manolo Morales fue ingresado Juan Manuel Palacios, de 41 años, quien sufrió una herida de consideración en el cuero cabelludo, durante una riña ocurrida en el barrio Grenada.

En el mismo centro asistencial fue atendido Ángel de la Trinidad Morales Seas, de 41 años, quien sufrió golpes y excoriaciones, al caerse de una motocicleta en una calle de la colonia Máximo Jerez.