Río San Juan: Autobús se desbarata en vuelco y deja 12 pasajeros lesionados

Al menos 12 personas resultaron lesionadas cuando el autobús en que viajaban se volcó la mañana de hoy domingo, en el sector conocido como La Culebra, en San Carlos, Río San Juan.

Autobús volcado en La Culebra deja varios lesionados

Los afectados son: Reynaldo Guzmán Polanco, de 47 años; Noel Suarez González, de 44; Alexander Aguilar Díaz, de 40; y Bladimir Cruz Rosales, de 38 años.

Otros lesionados son: Aracely Muñoz Arauz, de 30 años; Daniel Pavón Rojas, de 29; Hermenegilda Ochoa, de 29; Miguel Tinoco González, de 29; Yamileth Pravia Ocampo, de 27; y Yunior López Orozco, de 22.

En el hecho también resultaron afectados los niños: Kenneri Aguilar Díaz, de 10 años, y Kendra del Carmen Díaz, de 8, todos trasladados al hospital Luis Felipe Moncada, por miembros de la Cruz Blanca.

A ORILLAS DE UN RÍO

La unidad de transporte placa M 445-820, que cubre la ruta Managua – San Carlos, era conducida por Félix José Martínez Espinoza, de 45 años, quien perdió el control y chocó contra las vallas de seguridad.

Acto seguido salió de la vía y se volcó a un lado de la carretera, quedando en las riberas de un río.

A causa del accidente, el autobús quedó con la trompa y el lateral derecho destruido, y el chasis desprendido.