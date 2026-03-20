Río Blanco: motorizado muere y jinete queda al borde de la muerte tras fuerte colisión

El joven Yaser José Gutiérrez Aguinaga, de 20 años, murió tras impactar con su moto al señor José Gertrudis Flores, de 96 años, quien cabalgaba en su caballo en el sector de Wanawana, kilómetro 199 de la carretera hacia Mulukukú, jurisdicción de Río Blanco, Matagalpa.

Accidente mortal en la carretera a Mulukukú

El accidente ocurrió anoche cuando Yaser Gutiérrez se desplazaba de sur a norte y de pronto colisionó con el caballo y el jinete de la tercera edad quien habita en la comunidad de Likia.

A consecuencias del contundente impacto, el motociclista Yaser Gutiérrez y don José Gertrudis resultaron lesionados y fueron llevados de emergencia inicialmente al centro de salud Denis Gutiérrez, de Río Blanco.

Poco después, debido de la gravedad de las lesiones, se orientó trasladar a Yaser Gutiérrez al Hospital Escuela César Amador Molina, de Matagalpa, a donde llegó sin vida.

Agentes de Tránsito de la Policía se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades.

