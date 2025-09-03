Riña entre borrachos termina con un herido en la Colonia Nicarao

José Emilio Betanco, de 30 años, resulto una herida en el antebrazo derecho anoche al involucrarse en una riña entre varios adoradores del Dios Baco en una calle de la Colonia Nicarao, de donde fue llevado al hospital Manolo Morales.

En ese mismo centro asistencial recibió atención médica Darwin Salgado, de 25 años, quien sufrió golpes y escoriaciones, al accidentarse en una motocicleta en el barrio Germán Pomares.

Por su parte, Luis Ignacio Burgos, de 30 años, resultó con trauma craneal, más quemaduras por fricción, al caer de una moto cuando en presunto estado de ebriedad se movilizaba en la colonia Lomas del Valle, de donde fue llevado al hospital Manolo Morales.