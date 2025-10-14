Rescatan a esteliano arrastrado con todo y camioneta por aguas de un río en San Juan de Limay

A punto de perder la vida estuvo el ciudadano David Lira de unos 75 años de edad, luego que a bordo de su camioneta doble cabina intentará cruzar las crecidas aguas del río Los Quesos, en el municipio de San Juan de Limay, Estelí, la tarde de hoy lunes.

Don David, a pesar de ver que el río había aumentado un poco su caudal por las fuertes lluvias que han caído en gran parte del territorio nacional, se aventuró a cruzar el río, siendo arrastrado con todo y el automotor.

Los pobladores al percatarse del incidente, se armaron de mecates para rescatar de la camioneta a don David, quien fue sacado prácticamente, en hombros de los comunitarios hasta ser puesto a salvo.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don David, se disponía a llegar a su casa ubicada en el barrio José Esteban Quezada de San Juan de Limay.

Las fuertes precipitaciones y el aumento del caudal del río provocaron que varias casas y el hospital primario Uriel Morales de San Juan de Limay resultaran anegados.

Ante la situación, se activaron los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) para brindar atención a las familias afectadas por las lluvias.