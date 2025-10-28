Recalentamiento de alambres causa incendio parcial de vivienda en la ciudad de Boaco

Momentos de zozobra vivió la señora Fidelina del Carmen Miranda López, de 40 años, luego de que su casa tomó fuego parcialmente en el barrio Bella Vista, de Boaco, a las 10 de la mañana de este martes.

Incendio en Boaco: casa afectada por sobrecalentamiento eléctrico

El siniestro se registró del Taller Pino Huete 500 metros al Sur, hasta donde se presentaron miembros de los Bomberos Unidos para extinguir y controlar las lenguas de fuego.

El incendio dejó como resultado la combustión de una parte de la casa construida con techo zinc y estructura de madera, así como la destrucción de una cocina de 4 quemadores, 1 refrigeradora y los utensilios de cocina.

De acuerdo con la investigación de los bomberos, el incendio fue causado por el recalentamiento de los alambres eléctricos No. 12 multifilar, al que estaban conectados varios aparatos eléctricos.