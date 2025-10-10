Rápida acción vecinal permite rescate de semovientes que eran arrastrados por corriente en Chontales

Pobladores de San Pedro de Lóvago, Chontales, se pusieron las pilas la tarde de este viernes, para rescatar a diez semovientes que estaban siendo arrastrados por la fuerte corriente en un vado.

El hecho ocurrió cerca de la propiedad de Don Alonso Vargas, en la salida hacia El Cangrejal, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la zona.

La repentina crecida del caudal arrastró al grupo de animales, generando alarma entre los vecinos.

Inmediatamente, los pobladores se organizaron para asistir a los dueños y emprender las labores de rescate.

Gracias a la rápida acción de los lugareños y el esfuerzo conjunto de los propietarios, se confirmó que ninguno de los diez animales perdió la vida y todos fueron recuperados.

Las autoridades locales aprovecharon para reiterar el llamado a los ganaderos y a la población en general a evitar cruzar ríos o vados durante las lluvias intensas, ya que el caudal puede aumentar de forma repentina y poner en riesgo vidas humanas y animales.