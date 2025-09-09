Rapero nicaragüense conocido como «Skeech» desapareció tras llegar de visita a Costa Rica

El rapero nicaragüense Leslye Altamirano, conocido en la escena musical como “Skeech”, desapareció de manera misteriosa en Costa Rica.

Según su hermana, Melissa Altamirano, “Skeech” viajó a San José el pasado fin de semana para participar en un evento de «Free Style» que fue cancelado debido a la lluvia.

Skeech viajó con un amigo de Managua, conocido como «Pseudocódigo».

Tras la cancelación del evento, ambos se hospedaron en un local.

Aparentemente, Skeech salió de madrugada sin que su amigo se percatara. Su última ubicación conocida fue el Parque «Los Yoses» en San José, donde hizo su última publicación en Facebook.

La preocupación por el rapero ha aumentado tras el hallazgo de su celular, cadena y cartera en la calle San Pedro, cerca del parque.

Familiares han recibido reportes de que el joven «andaba como desorientado» y manifestaba que buscaba a su hermana, a pesar de no tener familia en Costa Rica.

Melissa Altamirano viajó a Costa Rica para unirse a la búsqueda.

Por su parte, el amigo de Skeech, «Pseudocódigo», se quedó en el país vecino para interponer la denuncia oficial ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se solicita a cualquier persona con información sobre el paradero de “Skeech” que se comunique al número 8527 9169.