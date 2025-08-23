type here...
Buscar
29.7 C
Managua
sábado, agosto 23, 2025
Sucesos

Potente infarto manda al santo sepulcro a un extranjero en Rivas

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el hospital Gaspar García Laviana, de la ciudad de Rivas, falleció el estadounidense John Minichielli, de 57 años, a consecuencia de problemas cardiacos.

Minichielli residía en Rivas y la tarde del viernes fue llevado de emergencia al centro asistencial luego de quejarse de fuerte dolores en el pecho.

Sin embargo cuando era atendido sufrió el fulminante infarto que apagó su vida.

El cuerpo de John Minichielli fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Managua, para la autopsia correspondiente y luego esperar a que los suyos lo retiren para darle sepultura.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456