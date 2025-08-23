Potente infarto manda al santo sepulcro a un extranjero en Rivas

En el hospital Gaspar García Laviana, de la ciudad de Rivas, falleció el estadounidense John Minichielli, de 57 años, a consecuencia de problemas cardiacos.

Minichielli residía en Rivas y la tarde del viernes fue llevado de emergencia al centro asistencial luego de quejarse de fuerte dolores en el pecho.

Sin embargo cuando era atendido sufrió el fulminante infarto que apagó su vida.

El cuerpo de John Minichielli fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Managua, para la autopsia correspondiente y luego esperar a que los suyos lo retiren para darle sepultura.