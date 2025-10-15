Por no dejarse robar, sujeto resulta apuñalado en Mateare

Con una cuchillada en la espalda resultó Donald Antonio Mora López, de 63 años, luego de resistirse al robo de sus pertenencias por parte de un delincuente armado con un cuchillo, en una de las calles del municipio de Mateare, Managua.

De acuerdo con información conocida por Tu Nueva Radio YA, el señor Mora López andaba en estado de ebriedad cuando el antisocial le salió al paso exigiéndole el teléfono y la cartera. Al negarse y “ponerse al brinco”, el sujeto no dudó en clavarlo por la espalda, dándose luego a la fuga.

El infortunado fue auxiliado y trasladado en primera instancia al centro de salud de Mateare, pero debido a la gravedad de la herida fue referido al hospital Antonio Lenin Fonseca, en la capital.

Por otro lado, en el municipio de San Rafael del Sur, también en Managua, fueron trasladados al mismo hospital María Isabel Chávez Gutiérrez, de 61 años, y su hijo Martín de Jesús Chávez García, de 35, quienes resultaron politraumatizados al accidentarse en motocicleta la tarde de este miércoles.