Hombre pone un alto a su vida por motivos sentimentales en Carazo

Desconsolados se encuentran los familiares del ciudadano de apellidos Calderón García de 35 años, quien acabó con su existencia por la vía de la asfixia mecánica, supuestamente, agobiado por los problemas sentimentales que enfrentaba con su pareja.

La lamentable situación se registró la noche de este martes, en el municipio de San Marcos, en el departamento de Carazo.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el infortunado aprovechó el momento en que estaba solo en la vivienda para acabar con su vida. Su cuerpo fue hallado unas horas después que una señora llegó a visitarlo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar junto al médico forense de la zona, quien después de revisar el cadáver determino muerte por asfixia mecánica.