Hombre es acuchillado por otro varón en Jalapa, Nueva Segovia

Con varias cuchilladas en su humanidad resultó el ciudadano Maycol Eliezer González de 26 años, tras atacado por un desconocido en la comunidad La Estancia del municipio de Jalapa en el departamento de Nueva Segovia, la noche de este martes.

El herido fue auxiliado por pobladores de la zona, que enseguida pidieron ayuda a miembros de la Cruz Blanca, quienes lo trasladaron al hospital Pastor Jiménez de Jalapa, donde las autoridades policiales indagan la identidad y paradero del agresor.

En otra información…Con múltiples lesiones resultó Ronny Vanegas, al estrellarse con todo y su motocicleta en la parte trasera del vehículo placa MY 15-700, en el kilómetro 17 de la carretera Sur.

El motociclista fue trasladado por paramédicos de los Bomberos Unidos a un centro asistencial.