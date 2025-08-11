Por motivos desconocidos jovencita se priva de la existencia en Chinandega

Una muchacha de 18 años de edad, de iniciales M.J. fue hallada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Candelaria del municipio de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, la tarde de este lunes.

Cazadores de noticias informaron que la joven fue encontrada tirada en su cuarto, por sus familiares que en un intento por salvarle la vida la trasladaron al hospital Mauricio Abdalá, sin embargo, ya no tenía signos vitales.

De manera extraoficial se conoció que la muchacha en otra ocasión ya había atentado contra su vida.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se movilizaron al lugar para investigar el caso, descartando así mano criminal.