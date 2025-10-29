Por capear dos perros pareja se accidenta en motocicleta en carretera a La Boquita

Freddy Antonio Medal, de 32 años, y Elzania de los Ángeles Medrano Bendaña, de 28, resultaron lesionados anoche, al accidentarse en moto en la carretera Diriamba – La Boquita.

La pareja fue trasladada de emergencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

A causa de la caída, Freddy Medal sufrió una herida en la frente, además de golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, en tanto Elzania Medrano resultó con lesiones en brazos, piernas y otras partes de su humanidad.

Freddy Medal dijo que el accidente ocurrió cuando dos perros se les cruzaron repentinamente en la vía, obligándolo a realizar una maniobra evasiva que los mandó al pavimento.

