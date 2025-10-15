Por amor o por maltrato familiar, adolescente se quita la vida en Managua

Por la vía de la asfixia mecánica decidió este miércoles quitarse la vida una adolescente de 14 años, en su casa ubicada, del edificio Armando Guido, una cuadra abajo, 8 cuadras al lago, en el barrio Las Torres, en Managua.

La adolescente, de apellidos Estrada Gutiérrez, aprovechó que su mama se fue a la venta, para ponerse una soga al cuello y colgarse de una viga.

La madre al retornar al hogar busco a su hija y la hallo guindada, por lo que corto el mecate y la llevo de emergencia al hospital Carlos Marx, en donde fue diagnostica sin vida. El hecho ya es investigado por la policía del distrito 4.