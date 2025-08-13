Ponen tras los barrotes a delincuente que fue grabado cuando asaltaba a vendedor de Eskimos en Matagalpa

Las autoridades policiales de Matagalpa ya pusieron a la orden de la Fiscalía al sujeto Adiel Martínez Rivas, alias “Chilo Loco”, quien el 31 de julio pasado asaltó al vendedor de esquimos Juan César Hernández, cerca de la escuela Gabriela Mistral, en Matagalpa.

El día del hecho, el delincuente se le acercó al vendedor con la supuesta intención de comprarle el producto que ofrecía, pero luego de que escogió todo lo que le dio la gana se fue caminando y cuando el señor le pidió que le pagara, sacó un enorme cuchillo y lo amenazó de muerte.

“Chilo Loco” ahora deberá enfrentar a la justicia por el delito de robo y amenazas de muerte, entre otros delitos.

Pobladores de la zona celebraron la captura del delincuente y destacaron que en días recientes una hermana de “Chilo Loco” también fue detenida por cometer otro tipo de delitos en el barrio Juan Pablo Segundo, de Matagalpa, en donde ambos habitan.

Luego de que se hizo viral un video en donde se observa el delincuente realizando el robo, el vendedor Juan César Hernández recibió el respaldo económico de la población.

Las autoridades matagalpinas pidieron a las personas que hayan sido víctimas del delincuente detenido para que se presenten a la delegación policial para interponer la respectiva denuncia.