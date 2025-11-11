Policía Nacional reporta disminución de 32 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la semana

La Policía Nacional informó que del primero de enero al domingo 9 de noviembre de 2025, se registró una disminución de 32 personas fallecidas y 162 lesionadas por accidentes de tránsito, en comparación con el mismo período del año 2024.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que respecto a la semana anterior, en el período del 3 al domingo 9 de noviembre 2025, descendió a 2 el número de fallecidos por accidentes de tránsito, menos 14 lesionados y bajaron en 117 las colisiones.

Los departamentos que registraron mayor ocurrencia de accidentes de tránsito: Managua con 738, León 60 y Masaya 52 accidentes. Y los vehículos que más se involucraron en accidentes: automóviles, motocicletas y camionetas.

Del 3 al domingo 9 de noviembre 2025, en los 153 municipios de Nicaragua, se requisaron más de 16 mil automotores, se hicieron 10 mil 400 pruebas de alcoholemia.

Además, 80 personas fueron detenidas y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia. 29 conductores fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad. Y 725 licencias fueron suspendidas.

Bajan los accidentes de tráfico en Nicaragua 2025



