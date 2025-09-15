Policía Nacional reporta 82 antisociales presos por varios delitos en todo el país

La Policía Nacional informa que, en la semana del 8 a 14 de septiembre, fueron capturados 82 delincuentes, 2 por muertes homicidas y el restos por asaltos en diferentes modalidades.

Policía Nacional captura 82 delincuentes en operativos

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que a los capturados se les ocupó 6 libras de marihuana, 342 gramos de piedras de crack, 50.3 Gramos de Cocaína, 3 celulares, dinero en efectivo, una pistola y un revólver.

Hay 9 capturados por robos con violencia en los departamentos de: Carazo, Chinandega, León, Jinotega, Nueva Guinea, Granada, Masaya y Triángulo Minero.

Diez detenidos por tráfico de droga en los departamentos Jinotega, Chontales y Nueva Segovia, y por abastecimiento de droga en Rivas, León, Jinotega, Granada y Matagalpa.

