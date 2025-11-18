Policía Nacional informa disminución de 42 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año

En el período del primero de enero al domingo 16 de noviembre de 2025, hay una disminución de 42 personas fallecidas y 151 lesionadas en comparación con el mismo período del año 2024.

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que respecto a la semana lunes 10 al domingo 16 de noviembre 2025, en relación a la semana anterior disminuyeron en 3 las víctimas mortales, y hubo 46 lesionados.

Los departamentos que registraron mayor ocurrencia de accidentes de tránsito: Managua con 784, León 75, Estelí 51, Matagalpa 47, Masaya 46, y Chinandega con 29 colisiones.

Mientras que los vehículos más involucrados en accidentes de tránsito, son motocicletas, automóviles y camionetas.

Y en la semana del 10 al 16 de noviembre 2025, la Policía Nacional requisó más de 15 mil 600 vehículos, se hicieron 9 mil 122 pruebas de alcoholemia, 112 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

La policía también registra la detención de 64 conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad, y 704 licencias de conducir suspendidas por infracciones diversas.

