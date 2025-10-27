Policía Nacional incauta 577 kilos de cocaína en San Francisco Libre

En un nuevo golpe al crimen organizado y el narcotráfico internacional, la Policía Nacional incautó 577 kilogramos de cocaína y una camioneta en el municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua.

Policía incauta 577 kilos de cocaína en Managua

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía, informó que el hecho se registró el jueves 23 de octubre a las 4 de la mañana, del empalme de San Francisco Libre, 10 kilómetros al oeste.

La Policía Nacional perfiló una camioneta marca Toyota color café claro, placa M 121-476, conducido por Ricardo Martín Dávila Alemán, quien fue detenido.

Durante la inspección, se encontraron 500 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, que en prueba de campo dieron positivo a cocaína, con un peso total de 577 kilogramos.

La Policía Nacional reafirma su firme compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana, brindando protección y bienestar a las personas, familias y comunidades.



