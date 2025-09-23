Policía Nacional empieza a recoger a los borrachos y los pone a limpiar las calles en Condega, Estelí

En una acción que está siendo esperada en otros municipios del país, la Policía de Condega, en el departamento de Estelí, empezó a recoger a los borrachitos que andan ingiriendo licor en las calles para ponerlos a limpiar los espacios públicos de la ciudad.

El plan elaborado en coordinación con la alcaldía, aplica esta medida como parte de un programa de reinserción social.

Así que ya están avisados y quienes sean sorprendidos tomando guaro en lugares públicos tendrán que participar en labores que ayudan a embellecer la ciudad.

De esta manera se les ayuda a los bolos a mejorar su estado de salud y se fomenta el respeto por los espacios públicos.

Asimismo, las autoridades buscan mejorar la convivencia, garantizar espacios más limpios y seguros, y dar una oportunidad de cambio a quienes necesiten enderezar su camino.

Luego de ser enviados a limpiar a las calles, a los bolos se les da su buena taza de sopa para quitarse la goma.



