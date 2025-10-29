Policía Nacional captura a delincuentes que asaltó a dueña de farmacia en Bilwi

La Policía Nacional capturó al sujeto Jairo Rodríguez Mayorquín, de 25 años, señalado como autor de un robo con intimidación cometido en la Farmacia Morales, ubicada en el barrio El Caminante, de Bilwi, el sábado 18 de octubre.

Jairo Rodríguez Mayorquín, de 25 años

De acuerdo con un informe policial, Rodríguez Mayorquín llegó al establecimiento preguntando por medicinas, pero luego amenazó con un cuchillo a la dueña, Guissel Arely Morales Sambola, de 30 años, para robarle de un celular y dinero en efectivo.

Tras cometer el asalto, el sujeto huyó del lugar. Sin embargo, las investigaciones y labores operativas de la policía permitieron su ubicación y captura, además de la recuperación del celular de la víctima.

Entre las evidencias del asalto con que cuenta la Policía, se incluye un video que muestra al delincuente cometiendo el hecho.

El detenido fue remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.

Policía captura a ladrón de la Farmacia Morales en Bilwi



