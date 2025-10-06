Policía Nacional captura a 100 sujetos por cometer delitos de peligrosidad en distintos puntos del país

La Policía Nacional reportó este lunes la captura de 100 sujetos por haber cometido delitos de alta peligrosidad en diferentes lugares del país en la semana comprendida entre el lunes 29 de septiembre y el domingo 5 de octubre de 2025.

El informe policial detalla que los delitos de mayor impacto en el país durante el periodo fueron 53 casos de robos con fuerza; 24 Robos con Intimidación, 19 Robos con Violencia, 6 Muertes Homicidas y 1 Tentativa de Homicidio.

Los 100 sujetos fueron detenidos por una amplia gama de delitos, desde homicidio hasta tráfico de drogas, con resultados significativos tanto en la capital como en el resto del territorio.

En Managua, se logró la captura de 54 personas. Los delitos con mayor número de detenciones fueron el robo con fuerza con 24 detenidos y el robo con intimidación con 14 arrestados.

Entre las evidencias ocupadas en la capital se reportan: 4 libras de marihuana, 46.2 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

En el resto de departamentos se detuvieron a 46 sujetos. De este grupo, 24 fueron capturados por tráfico y abastecimiento de droga en zonas como Jinotega, Rivas, Matagalpa, Masaya y Chinandega, entre otros.

Adicionalmente, se capturó a dos sujetos por muertes homicidas en Chontales y Madriz.

En los departamentos, se incautó 7 kilos con 418 gramos de cocaína, 521.75 gramos de crack y 11 libras de marihuana.

También se ocuparon tres armas de fuego, incluyendo una pistola, un revólver y un arma artesanal.

La Policía Nacional concluyó reiterando que continuará trabajando de manera firme para garantizar la protección y el bienestar de las familias y comunidades.

