Policía investiga muerte de extranjera hallada colgando de un árbol en Altagracia, Isla de Ometepe

Colgada de un árbol fue encontrada la noche de este jueves la estadounidense Alicia Ann Sindelar, de 58 años, hecho ocurrido en la comunidad El Madroñal, en el municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas.

Alicia Ann Sindelar, era oriunda de California e ingresó a Nicaragua hace 5 meses vía aérea y se trasladó a la Isla de Ometepe.

La policía rivense del municipio de Altagracia ya está investigando los detalles del hecho, para saber si fue un suicidio o hubo mano criminal en la muerte de la extranjera.