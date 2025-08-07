Policía encarcela a sujeto que robó cajilla de huevos en distribuidora de Chinandega

A las celdas de la Policía de Chinandega fue trasladado un sujeto por el robo de una mochila y una caja de huevos de una distribuidora de pollo, situada en la ciudad de Chinandega, la tarde de hoy jueves.

La captura del tamal se logró al percatarse los trabajadores en la cámara de seguridad del robo, y a pesar que el hombre salió disparado del lugar, le dieron persecución hasta capturarlo en el barrio El Calvario, donde fue entregado a la Policía para su debido proceso.

En el momento que el delincuente está amarrado como garrobo y es entregado a los uniformados, se ofrece a pagar la cajilla de huevo, para tratar de salir del clavo.

En otra información desde Chinandega…Con una mano adelante y otra atrás dejó una mujer sinvergüenza a una trabajadora de una tienda en la ciudad de Las Naranjas, al robársele en un “parpadeo” la billetera con 3 mil córdobas en efectivo y documentos personales.

El robo quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del negocio y en el mismo se ve cómo la ladrona disimula ver unas piezas de ropa para sacar la billetera de una mochila y después se marcha como si nada.

La afectada enseguida entregó el video a la Policía Nacional, encargada de dar con el paradero de la ladrona.