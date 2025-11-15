Policía de Granada arresta a tres delincuentes, entre ellos uno que robó un chancho a su tía

El sujeto Juan Díaz Martínez, de 29 años, fue arrestado por la Policía Nacional en Granada, tras ser circulado por cometer robos en diferentes modalidades.

Un último delito lo cometió en la vivienda de la señora Sonia Luna González, de 49 años, quien reside en el barrio Palmira.

Para perpetrar el robo, el amigo de lo ajeno despegó dos tablas de la parte trasera de la vivienda y sustrajo dos celulares y una arrocera.

De igual manera, la Policía puso tras las rejas a los sujetos Freddy Antonio López Mora, de 26 años, y Miguel Castillo Díaz, de 27, alias “El Pollo” por haber robado un cerdo valorado en 15 mil córdobas.

El chancho fue robado de la propiedad de Juana López Diaz, de 54 años, tía del detenido Freddy López Mora, quien vive en la comarca Laguna del municipio de Granada.

Doña Juana refirió ante las autoridades que tenía planeado destazar el cerdo este sábado para venderlo por libras, pero su sobrino y su compinche se lo llevaron en el saco.

Al recibir la denuncia, los policías se pusieron las pilas y en menos de 24 horas lograron esclarecer el robo, detener a los autores, saber donde habían vendido el cerdo y recuperarlo para devolverlo a su dueña.

Mientras tanto los dos sujetos serán procesados por el delito de robo.

