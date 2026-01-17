Policía de Granada agarra «infraganti» a delincuente que intentaba meterse a casa ajena

Como dice el viejo refrán “Con las manos en la masa” fue agarrado Bayardo Antonik López Zuñiga, de 42 años, justo cuando trataba de ingresar a la vivienda de Bayardo García Pavón, de 54 años, en el barrio Julián Quintana, tercera etapa, en Granad.

El operativo fue parte de la vigilancia constante que mantiene la Policía en calles y barrios de la ciudad, y esta vez no dejó escapar al delincuente que pretendía premiarse con las pertenencias García Pavón.

El detenido permanece en las celdas preventivas de la Policía Nacional y será entregado a las autoridades competentes para enfrentar cargos por tentativa de robo con fuerza agravado.