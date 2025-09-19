Policía busca a delincuentes por robos en Jinotega

El señor Pablo Alonso Barrera, de 63 años de edad, denunció que varios desconocidos entraron armados a su casa en la comarca Los Ángeles, de San José de Bocay, Jinotega, y le robaron dos celulares valorados en 11 mil 800 córdobas.

Por otra parte, Rumualdo José Sequeira López, de 39 años, dijo que fue interceptado por dos sujetos armados con machetes, en un camino de la comarca La Fundadora y lo despojaron de 9 mil 940 córdobas en efectivo.

De igual manera, el motociclista Norvin Ezequiel Bucardo Mendoza, de 25 años, fue asaltado por dos hombres armados con machetes en la comarca El Galope, en El Cuá, donde le robaron pertenencias valoradas en 4 mil 950 córdobas.

En el mismo orden, sujetos desconocidos forzaron la puerta de una iglesia católica y después de dañar cuatro imágenes se llevaron un amplificador y varios parlantes valorados en 31 mil córdobas en el barrio 20 de Mayo, de la ciudad de Jinotega.

Asimismo, la señora Rosa Acuña Dávila, de 55 años, denunció que sujetos no identificados rompieron la puerta de su casa en el barrio Las Vegas, en El Cuá, Jinotega, y le robaron prendas personales y herramientas de trabajo, valoradas en 12 mil 700 córdobas.

La Policía Nacional se encuentra investigando los casos y buscando a los responsables.