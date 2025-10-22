Pobladora de Matiguás se privó de la vida por causas desconocidas

Una señora de apellidos Suazo Guido, de 43 años, fue encontrada muerta en una vivienda del sector de Bijawal Arriba, en la comarca El Pelón, de Matiguás, Matagalpa.

El hallazgo del cadáver fue realizado por allegados de la infortunada en la casa situada de la Escuela San Martín un kilómetro al Este.

Al sitio se presentaron agentes policiales acompañadas por el doctor Palacios quien tras revisar el cuerpo descartó mano criminal y confirmó muerte por la vía de la asfixia mecánica.

Allegados a la señora Suazo dijeron a las autoridades que desconocen las razones que pudo tener para tomar la fatal determinación.

