Poblador murió tras recibir disparo en la cabeza en Río San juan

El ciudadano Fernando Sebastián Flores Muñoz, de 33 años, falleció la mañana de este miércoles en el hospital primario de San Miguelito, Río San Juan, a causa de un disparo de arma de fuego en la sien derecha.

Cinta amarilla accidente de tránsito imagen referencial

Nuestro colaborador José Duarte informó que Flores Muñoz recibió el balazo en la finca El Corozal, del municipio de San Miguelito, a eso de las 8 con 40 minutos de la mañana.

Luego del incidente, el lesionado fue trasladado de urgencia al centro asistencial primario del municipio en donde expiró a las 10 con 40 minutos de la mañana, por las graves lesiones causadas por el proyectil.

Las autoridades policiales se encuentran investigando las circunstancias en que Fernando Sebastián Flores Muñoz recibió el balazo que le destrozó parte de la masa encefálica.