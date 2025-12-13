Poblador fue encontrado muerto en una calle de Dolores, Carazo

El señor Bismarck Vargas Arteaga, de 48 años, fue encontrado muerto en una de las calles del municipio de Dolores, en Carazo, la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió del Maxi Pali seis cuadras al Sur, en Dolores, a donde se presentaron agentes policiales y un médico forense, quienes determinaron que el infortunado murió por broncoaspiración.

Autoridades municipales también llegaron al lugar para brindar el acompañamiento a la familia, apoyando con el ataúd y lo necesario para la vela esta noche y los funerales mañana domingo.