Poblador es ultimado a balazos por un desconocido en Rosita

El ciudadano Wilmer Javier Treminio Hernández, de 33 años, fue asesinado a balazos por un sujeto desconocido la tarde del pasado lunes 22 de septiembre.

El hecho sangriento ocurrió en el barrio Comandante Carlos Fonseca del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero, Caribe Norte.

Según el informe, el agresor ingresó a la propiedad de Treminio Hernández y le disparó sin mediar palabras, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

La Policía Nacional realizar las investigaciones para esclarecer los hechos.

De forma extraoficial se conoció que supuestamente la víctima había sido denunciada por el delito de amenazas, aunque se desconoce si este antecedente está vinculado a su muerte.

