Poblador es asesinado por supuesto expendedor de drogas en Chichigalpa

El triciclero Máximo González, de 30 años, conocido cariñosamente como “Manchín”, fue asesinado de un balazo en el abdomen por un sujeto cuya identidad no ha sido revelada, quien llegó a buscarlo hasta la puerta de su casa.

Asesinato de Manchín conmociona a Chichigalpa

Cazadores de noticias informaron que el crimen sucedió la mañana de este martes en la segunda etapa del reparto Virgen de Candelaria, del municipio de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega.

Testigos dijeron que varios sujetos llegaron a la casa de Máximo a bordo de una camioneta color gris con placas de Guatemala y al asegurarse de su identidad, uno de los tipos sacó una pistola y le disparó.

Aunque Máximo fue llevado de inmediato a un centro asistencial, cuando ingresó, el personal de turno confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Pobladores del sector especulan que el crimen podría estar vinculado a una pasada de cuentas y creen que el autor del crimen es un guatemalteco que se dedica al abastecimiento de drogas en la ciudad de Chichigalpa.

Luego del crimen, autoridades policiales se presentaron a la casa ubicada de donde fue la Farmacia Catín media cuadra al norte para iniciar las investigaciones correspondientes.

Pocos minutos después, un sospechoso del crimen fue detenido por la Policía en la salida de Chichigalpa hacia Chinandega, a bordo de la camioneta en que llegó a terminar con la vida de “Manchín”.