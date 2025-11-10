Pleito por una mujer deja un muerto y un herido en Siuna

Un sangriento hecho sacudió una comunidad del municipio de Siuna, Triangulo Minero, cuando la discusión de dos hombres presuntamente por una mujer dejó a uno de ellos muerto a tiros.

El hecho ocurrió en la comarca San Marcos de Nazawe, Siuna, donde un joven hasta el momento no identificado fue ultimado de varios balazos por un desconocido.

Cazadores de noticias informaron que al ver caer a la víctima uno de sus hermanos trató de intervenir y fue también baleado, en tanto el pistolero presuntamente huyo.

El herido fue llevado en condición delicada al centro de salud de la localidad, en tanto la policía indaga el caso y busca al homicida.

