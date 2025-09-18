Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo permite la captura de 20 delincuentes

La Policía Nacional en la semana del 11 al 17 de septiembre del 2025, capturó a 20 delincuentes, involucrados en 4 homicidios, 10 robos y 6 actividades de tráfico de drogas.

Policía Nacional captura a 20 delincuentes en Managua

A los antisociales se les ocupó 1 kilo con 151 Gramos de cocaína, y 114 gramos de crack. El informe policial también detalla 2 mil 422, acciones de seguridad a 23 rubros de producción.

Y en el municipio Villa El Carmen, departamento de Managua, la inauguración del Centro de Atención a la Ciudadanía, en cumplimiento del compromiso de nuestro Buen Gobierno de modernizar los servicios policiales, para facilitar gestiones y trámites de manera rápida, segura y eficiente de la población.

