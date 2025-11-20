Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo logra captura de 50 antisociales

La Policía Nacional informó que en la semana del 13 al 19 de noviembre, brindaron protección a 62 mil actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, ferias de salud y seguridad en destinos turísticos.

Policía Nacional refuerza seguridad en ferias y culturas

La Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía, resaltó que en el período precisado, 50 antisociales fueron puestos tras las rejas, entre ellos, 5 vinculados en homicidios.

Además, 17 capturados por robos con intimidación, 15 por abastecimiento de drogas, otros 10 por tráfico de drogas, y 3 por abigeato.

Entre las evidencias ocupadas: 8 libras de marihuana, 575 gramos de cocaína, 479 gramos de crack, un arma de fuego, una pesa digital, 15 celulares y 2 semovientes.

