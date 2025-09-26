Piruquita «se petatea» en una calle de la colonia Primero de Mayo, en Managua

Sin signos de vida fue encontrado la tarde de hoy en una de los andenes de la colonia 1ro de mayo, en Managua, el ciudadano Néstor Castro Luna, de 46 años de edad.

Un ciudadano identificado como Byron, indicó que desde hace unos 15 días le daba posada a Nestor porque la familia lo había tirado a la calle por su adicción al guaro y a otras sustancias.

Los padres de Castro Luna, habitan en Estados Unidos, y por ello, la familia ya no quería lidiar con él y sus vicios.

Aunque el cuerpo no se le observaban signos de violencia, fue llevado al instituto de Medicina Legal, para practicarle la debida autopsia y determinar las causas de su muerte.