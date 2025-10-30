Pinolero es capturado por dedicarse a la venta de drogas en Costa Rica

Un nicaragüense de apellido Amador, de 34 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial por dedicarse a la venta de drogas en Costa Rica.

Detienen a nicaragüense por venta de drogas en Limón

El sujeto fue capturado por los agentes antinarcóticos de Batán durante un allanamiento realizado en el centro de la ciudad de Matina, en la provincia de Limón, a las 4:00 de la mañana de este jueves.

La investigación se inició luego de recibir información confidencial que señalaba que el nicaragüense estaba dedicado a la comercialización de estupefacientes.

Durante las pesquisas se logró el decomiso de un arma de fuego calibre .22, dinero en efectivo, 21 dosis de crack y dos celulares, uno de ellos con denuncia por robo.

Amador fue remitido al Ministerio Público para determinar su situación legal.

