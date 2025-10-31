Piden oraciones por la salud de jinotegana que fue acuchillada por un asaltante

Las familias de Jinotega están pidiéndole a Dios, la pronta recuperación de la ciudadana Kenia Carolina Úbeda Martínez, de 37 años, quien la noche del miércoles fue apuñalada por sujetos desconocidos que la asaltaron.

El hecho ocurrió en el barrio Mauricio Altamirano, de la ciudad de Jinotega, cuando Kenia Carolina caminaba en compañía de su amiga Ivania Benavidez, quien también fue herida por los delincuentes.

Según las investigaciones, cuando las ciudadanas estaban a una cuadra de llegar a la casa de Kenia, sujetos desconocidos les interceptaron el paso y le robaron 500 córdobas en efectivo y un celular valorado en 1,500 córdobas.

En el hecho, Kenia Úbeda recibió 4 puñaladas, una de ellas en el cuello y otra en la mandíbula.

A causa de la agresión, Úbeda Martínez fue trasladada al hospital Victoria Mota, de Jinotega, donde los médicos hacen lo posible por salvarle la vida.