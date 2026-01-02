Picadito es encontrado muerto en una acera de la ciudad de Estelí

Un hombre identificado como Cristian Rodríguez fue encontrado sin vida la mañana de este viernes cerca del Centro de Salud «Leonel Rugama» en la ciudad de Estelí.

La víctima era tomador consuetudinario y fue sorprendido por la muerte en el lugar donde fue encontrado.

El cuerpo estaba boca abajo y según pobladores del sector, el hombre tenía unos 50 años.

Al lugar se presentó una patrulla policial, mientras que un forense revisó el cuerpo y determinó como causa de muerte, intoxicación alcoholica.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital San Juan de Dios, en espera de que sea reclamado por sus familiares.