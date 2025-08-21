Pesado camión se estrella contra camioncito y autobús en San Judas, causando varios lesionados

El experimentado conductor Juan Francisco Raudez, de 66 años, quien manejaba el camión MAC, color amarillo, placa M 255 783, hasta “la pata de piedrín”, se estrelló contra el camioncito JMC, color blanco placa M304 013, conducido por William Toruño, y a su vez, impactó el bus de la ruta 107, placa M3011, manejado por Bismark González.

Accidente en San Judas: triple colisión deja heridos

El accidente ocurrió esta mañana en el barrio San Judas, en la bajada de los semáforos del Mercado Roger Deshon una abajo, en la pista suburbana, en la circunvalación de Este a Oeste, causando al menos 10 lesionados que fueron trasladados a diferentes unidades de salud.

Entre los lesionados se encuentran los pasajeros del bus que cubre la ruta 107: Griselda Navarrete y Oscar Emilio Cárcamo, y unos 5 pasajeros del camioncito, quienes están vivos de milagro.

El conductor del camión Juan Francisco Raudez, dijo que se dirigía con el piedrín de Managua a Nagarote, y que en cosas de segundo, le fallaron los frenos al bajar la pendiente, provocando la colisión que también causó estragos en un poste de concreto con cableado importante de la zona.

La triple colisión ocurre, cuando derrapa de Este a Oeste el camión contra le camioncito y unidad de transporte que van de Norte a Sur, a donde llegó la Policía Nacional a regular el tráfico y hacer las investigaciones.

