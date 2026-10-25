Periodista caraceño Ramón Cabrera muere en Managua por problemas cardíacos

A causa de enfermedades naturales falleció la madrugada de hoy domingo en el hospital Manolo Morales, de Managua, el periodista caraceño Ramón Mercedes Cabrera.

Habitaba en el municipio de Santa Teresa, en el departamento de Carazo, donde era conocido popularmente como “El Garañón”.

Las precarias condiciones que vivió de niño le alimentaron el hambre de brillar en la locución, hasta convertirse en un popular conductor de programa en radios jinotepinas, reconocido por sus dinámicas y ocurrencias.

Desde hace varios meses sufría complicaciones cardíacas que derivaron en su muerte.