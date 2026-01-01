Peatón ve la muerte de cerquita al ser impactado por vehículo en carretera La Concepción – San Marcos

Con trauma craneal severo y desprendimiento de piezas dentales resultó el peatón Eliezer Velásquez de 40 años, al ser impactado por el vehículo placas LE 34-632 conducido por Erick Ariel Téllez Canda de 50 años.

El accidente de tránsito se registró la noche de hoy jueves primero de enero, en el kilómetro 33 y medio de la carretera La Concepción-San Marcos.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que don Eliezer caminaba en completo estado de ebriedad a orilla de la vía, cuando fue impactado por el vehículo, saliendo catapultado por varios metros.

El lesionado fue trasladado por miembros de los Bomberos al centro asistencial de la zona, mientras agentes policiales investigan el caso para determinar la responsabilidad de los involucrados.