Peatón muere luego de ser impactado por un motociclista en la ciudad de Rivas

En el Hospital Gaspar García Laviana, se rindió ante la muerte este sábado el señor Freddy Manuel Jiménez Rivera, de 42 años de edad, después de haber sido atropellado por una motocicleta en la ciudad de Rivas, la mañana de ayer viernes.

Cazadores de noticias informaron que Jiménez Rivera intentaba cruzar la vía panamericana en aparente estado de ebriedad, cuando fue impactado por la motocicleta.

Según testigos, primeramente un vehículo de cuatro ruedas logró esquivarlo, sin embargo, el motociclista Marlon de Jesús Hurtado Soza, no pudo evitar el impacto y lo proyectó contra el pavimento.

Jiménez vivía en el barrio Los Pinos, de la Ciudad de Los Mangos, y al ser llevado al hospital Gaspar García Laviana, los médicos indicaron que sufrió un trauma craneal severo, lo cual finalmente le causó la muerte.