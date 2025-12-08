Peatón muere impactado por camioneta en carretera a Masaya

El peatón identificado hasta el momento como José María, de 82 años, murió de forma inmediata al ser impactado por la camioneta placa M 553-524, conducida por Marcos Aurelio Sánchez.

El accidente de tránsito se registró la noche de este lunes, cerca del MAGFOR, kilómetro 8 de la carretera hacia Masaya.

Doña Enma Mendoza declaró a Tu Nueva Radio Ya que regresaba junto a don José María y otro amigo de una purísima. Al cruzar la vía de abajo hacia arriba, don Chema se adelantó unos pasos y fue impactado por la camioneta.

El cuerpo de José María quedó tendido sobre la vía y, a unos metros, el bastón que utilizaba para apoyarse al caminar. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Tu Nueva Radio Ya conoció que don José María habitaba en el barrio 28 de Mayo, Managua.