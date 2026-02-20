Peatón muere atropellado por motociclista en Matagalpa, ambos estaban bolos

De manera casi inmediata perdió la vida el ciudadano Ariel Antonio Escobar Pérez, de 30 años, al ser atropellado por un motociclista en Matagalpa, a las tres de la madrugada del pasado jueves.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió propiamente frente a la Ferretería Guerrero, kilómetro 127, por donde Ariel Escobar caminaba en media calle en estado de ebriedad.

En esas circunstancias fue impactado por la moto marca Raybar color azul con placa MT 42-916 que era manejada por Ervin Díaz Martínez, de 34 años, quien se desplazaba borracho y a exceso de velocidad.

Al lugar del accidente se presentaron agentes de la Policía Nacional para realizar las respectivas investigaciones sobre la fatalidad.

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