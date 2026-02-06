Peatón falleció atropellado por una moto al cruzar vía de forma imprudente cerca de Enabas

De forma casi inmediata falleció el capitalino Álvaro Bárcenas Hernández, de 46 años, al ser atropellado por un motorizado de los semáforos de ENABAS una cuadra al Este, en el barrio Los Ángeles, en Managua.

Pobladores del sector informaron que el infortunado iba cruzando de forma imprudente la transitada carretera cuando fue impactado por una moto color gris que conducía en su preferencia Luis Torres Díaz, de 25 años.

Aunque habitantes y personas que circulaban por el sector trataron de auxiliar al peatón Álvaro Bárcenas, los esfuerzos fueron en vano, ya que el trauma craneal que sufrió al golpear su cabeza en el pavimento, le causó la muerte.